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12 مستفيدا من أبناء وأيتام موظفي الشرطة من منح التفوق الدراسي

2021-11-08 / 12:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

صادقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، على اللوائح النهائية للمستفيدين من البرنامج الوطني لمنح التفوق الدراسي التي سبق وأن خصّصتها لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، والحاصلين على أعلى المعدلات في امتحانات البكالوريا.

وكانت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني قد أعلنت عن هذه المنحة الدراسية بداية الموسم الجاري، حيث عهد في حينه إلى لجنة خاصة وضع شروط الاستفادة منها، قبل شروع هذه اللجنة في تلقي ملفات الاستفادة منها ودراستها بالشكل الذي سمح باختيار 12 مستفيدا من بين أبناء وأيتام موظفي الشرطة، الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحانات الوطنية للحصول على شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم 2020-2021.

ويتضمن برنامج هذه المنحة الدراسية تلقي المستفيدين لمبلغ سنوي قدره 10.000 درهم، لمدة خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي، على أن يتم توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، ليصل إلى 60 مستفيدا في الأمد المنظور، حيث ستتكفل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني بتوفير كافة الاعتمادات المالية الضرورية لتمويل هذا البرنامج التحفيزي المندمج.

ويندرج برنامج منح التفوق الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، ضمن البرامج الاجتماعية الطموحة التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم ووضعياتهم الإدارية، وذلك من خلال توفير دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، والمتمدرسين بأسلاك التعليم العالي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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