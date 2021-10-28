فرنسا تحذر بريطانيا: سنستخدم القوة.. والأخيرة ترد

2021-10-28 / 10:55 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

وجّهت فرنسا رسالة تحذير إلى بريطانيا إثر تصاعد أزمة الصيد بين البلدين، مؤكدة أنها ستستخدم القوة إضافة إلى مجموعة من العقوبات يمكن أن تؤثر على إمدادات الطاقة إلى لندن.

وتصاعدت أزمة قوارب الصيد البريطانية التي تمارس عملها بصورة غير قانونية في المياه الفرنسية، بحسب تقرير عن الأزمة التي تسببت بين فرنسا وبريطانيا، نشرته وكالة “رويترز”، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن فرنسا احتجزت قارب صيد بريطاني باستخدام القوة أثناء عمله في مياهها الإقليمية بدون ترخيص، بينما أصدرت تحذيرا شفهيا إلى قارب صيد آخر.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بيون، إن فرنسا ستستخدم من الآن لغة القوة مع بريطانيا، مضيفا: “يبدو أنها اللغة التي يفهمها البريطانيون”.

ولفتت الوكالة إلى أن مصير القارب البريطاني الذي احتجزت السلطات الفرنسية أصبح رهن التحقيقات التي تجريها فرنسا وفقا للقوانين البحرية، مشيرة إلى أن قائده يمكن أن يواجه تهما جنائية.

من جهتها، اعتبرت بريطانيا أن تهديد فرنسا بمنع دخول القوارب البريطانية لموانئها في نزاع حول مناطق الصيد يبدو أنه ينتهك القانون الدولي، وتعهدت لندن بالرد إذا مضت باريس قدما في هذه الخطوة.

وردت المملكة المتحدة معتبرة أن “تهديدات فرنسا مخيبة للآمال وغير متناسبة، وليست ما نتوقعه من حليف وشريك وثيق”، مضيفة: “الاجراءات لا يبدو أنها متوافقة مع اتفاقية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ومع القانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها، فسوف تقابل برد مناسب ومحسوب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب ارتفاع الإصابات.. بلجيكا تعيد فرض قيود كورونا

بسبب ارتفاع الإصابات.. بلجيكا تعيد فرض قيود كورونا

2021-10-28 / 9:54 صباحًا
Photo of تصريحات ل”قرداحي” حول اليمن تغضب دول الخليج

تصريحات ل”قرداحي” حول اليمن تغضب دول الخليج

2021-10-28 / 9:19 صباحًا
Photo of القضاء الأمريكي يؤجل إعدام محكومين

القضاء الأمريكي يؤجل إعدام محكومين

2021-10-28 / 8:19 صباحًا
Photo of ستقام في إسرائيل.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

ستقام في إسرائيل.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال…

2021-10-28 / 7:30 صباحًا
Photo of إخلاء محطة قطارات في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

إخلاء محطة قطارات في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

2021-10-27 / 7:47 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. انقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل

الولايات المتحدة.. انقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل

2021-10-27 / 6:58 مساءً
Photo of باريس.. إخلاء محطة قطارات إثر بلاغ عن وجود قنبلة

باريس.. إخلاء محطة قطارات إثر بلاغ عن وجود قنبلة

2021-10-27 / 4:33 مساءً
Photo of خبراء أمريكيون يوصون بتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما بلقاح “فايزر”

خبراء أمريكيون يوصون بتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما…

2021-10-27 / 3:44 مساءً
Photo of الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة…

2021-10-27 / 1:48 مساءً
Photo of أردوغان عن السفراء “المطرودين”: لا يوجد في قاموسي كلمة تراجع

أردوغان عن السفراء “المطرودين”: لا يوجد في قاموسي كلمة…

2021-10-27 / 12:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق