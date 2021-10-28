صورة تعبيرية

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-28 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة بمرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي مع نزول قطرات مطرية وتسجيل رعد متفرق.

وستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بأقصى الجنوب وقليلة السحب أو صافية بباقي المناطق مع طقس بارد بالمرتفعات والهضاب العليا.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة، شرقية بمنطقة طنجة، وجنوبية بالهضاب العليا الشرقية وشمالية الى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و09 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 09 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 14 و 20 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 12 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 17 و 24 درجة بكل من الريف، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 24 و 30 درجة بالغرب، واللوكوس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسايس، وسوس، وجنوب البلاد، والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المحمدية وطانطان ،وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of والد تلميذ ..ابني تلقى لقاح “فايزر” واعراض اللقاح كلفتني أدوية ب 30000.00 الف درهم

والد تلميذ ..ابني تلقى لقاح “فايزر” واعراض اللقاح كلفتني…

2021-10-28 / 12:13 صباحًا
Photo of السجن النافذ سبع سنوات لرئيس جماعة بتارودانت

السجن النافذ سبع سنوات لرئيس جماعة بتارودانت

2021-10-27 / 10:12 مساءً
Photo of محامي المغرب” يتحدث عن إجراءات القضاء الفرنسي بشأن “دعاوى بيغاسوس

محامي المغرب” يتحدث عن إجراءات القضاء الفرنسي بشأن “دعاوى…

2021-10-27 / 9:23 مساءً
Photo of سفير اليابان بالرباط : المغرب شريك موثوق لليابان في إفريقيا

سفير اليابان بالرباط : المغرب شريك موثوق لليابان في…

2021-10-27 / 8:51 مساءً
Photo of اعتقالات في صفوف محتجين ضد “جواز التلقيح” بالرباط

اعتقالات في صفوف محتجين ضد “جواز التلقيح” بالرباط

2021-10-27 / 8:21 مساءً
Photo of عشرات الأشخاص يحتجون بطنجة رفضا لالزامية جواز التلقيح (صور +فيديو)

عشرات الأشخاص يحتجون بطنجة رفضا لالزامية جواز التلقيح (صور…

2021-10-27 / 7:55 مساءً
Photo of الكلاب الضالة تغزو طرفاية ومطالب بتدخل الجهات المختصة

الكلاب الضالة تغزو طرفاية ومطالب بتدخل الجهات المختصة

2021-10-27 / 7:22 مساءً
Photo of تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لـ3 نونبر المقبل

تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لـ3 نونبر المقبل

2021-10-27 / 7:16 مساءً
Photo of وزارة تنفي إصدار أي بلاغ بشأن التوظيف

وزارة تنفي إصدار أي بلاغ بشأن التوظيف

2021-10-27 / 6:38 مساءً
Photo of الرباط.. نبيلة منيب تشارك في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح

الرباط.. نبيلة منيب تشارك في وقفة احتجاجية ضد جواز…

2021-10-27 / 6:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق