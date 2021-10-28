طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة بمرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي مع نزول قطرات مطرية وتسجيل رعد متفرق.

وستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بأقصى الجنوب وقليلة السحب أو صافية بباقي المناطق مع طقس بارد بالمرتفعات والهضاب العليا.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة، شرقية بمنطقة طنجة، وجنوبية بالهضاب العليا الشرقية وشمالية الى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و09 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 09 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 14 و 20 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 12 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 17 و 24 درجة بكل من الريف، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 24 و 30 درجة بالغرب، واللوكوس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسايس، وسوس، وجنوب البلاد، والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المحمدية وطانطان ،وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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