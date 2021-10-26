طنجة .. جهود متواصلة لانقاذ عامل من انهيار اتربة ورش مبنى

2021-10-26 / 2:26 مساءً
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هبة بريس من طنجة

باشرت عناصر الوقاية المدنية، زوال يومه الثلاثاء، البحث عن عامل تحت أنقاض ورش عمارة في طور البناء بمدينة طنجة.

وحسب شهود عيان، فالعمارة المتواجدة وسط المدينة، في طور البناء، انهارت بعض أجزائها ما تسبب في فقدان عامل تحت الأنقاض.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية والوقاية المدنية، على الفور بعين المكان، حيث باشرت البحث عن العامل تحت الأنقاض

هذا وستوافيكم هبة بريس بباقي التفاصيل بالصوت والصورة فيما بعد

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