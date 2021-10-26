نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية (من 30 إلى 60 ملم) ستهم أقاليم الحوز، أزيلال، بني ملال، بولمان، الرشيدية، فكيك، إفران، ميدلت، وتنغير، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط البرد وهبات رياح .

وأشار إلى أن زخات رعدية محليا قوية (من 20 إلى 30 ملم) ستهم غدا الأربعاء من الثالثة صباحا إلى غاية الثانية عشرة زوالا أقاليم الناظور والدريوش والمضيق – الفنيدق .

كما ستهم زخات رعدية محليا قوية (من 20 إلى 40 ملم) أقاليم الناظور والدريوش وبركان والحسيمة ووجدة وجرادة وفكيك والرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وزاكورة وبني ملال وأزيلال والحوز وخنيفرة، غدا الأربعاء من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا .

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