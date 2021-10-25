ساعتين بعد اعتقاله.. إطلاق سراح متهم بقتل مغربي في تكساس

هبة بريس - وكالات

أطلقت الشرطة الأمريكية سراح تيري تيرنر المتهم بقتل مغربي في سيارته بولاية تكساس قبل أيام، وذلك بعد ساعتين من توقيفه.

وقال موقع “راديو نفادا” الأمريكي أنه “على الرغم من اعتقال المتهم، فقد قضى أقل من ساعتين رهن الاعتقال قبل أن يتم إطلاق سراحه”، مشيرا إلى أن اعتقال المتهم يأتي بعد 11 يوما من مقتل الشاب المغربي، وهو تأخر أحبط عائلة الضحية وعددا من الهيئات، من بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

وقال المدير التنفيذي للمجلس فايزان سيد، إنه “يرحب باعتقال المتهم”، متعهدا بالضغط من أجل تحقيق العدالة لعائلة الضحية ولكل العائلات في تكساس التي تأثرت بالعنف المسلح.

وتعود تفاصيل الحادث، إلى توقف الشاب المغربي أمام منزل المتهم ليتحقق من جهاز “GPS” على أرض قرب منزله، لكن تورنر هاجمه لفظيا قبل أن يطلق عليه النار، ليلفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى.

وادعى المتهو تورنر أنه “واجه سيارة مشبوهة أمام منزله”، حيث يستفيد المتهم من قانون “الوقوف على أرضك” في الولاية، والذي يقدم الدعم القانوني للأشخاص في حالات نادرة للدفاع عن النفس، بينها أن يدافع الشخص عن ممتلكاته الخاصة.

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