تلقيح التلاميذ

لتسريع وتيرة التطعيم.. تلقيح تلاميذ آسفي بمؤسساتهم التعليمية

2021-10-25 / 9:46 صباحًا
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هبة بريس - اسفي

أعلنت المديرية الإقليمية بآسفي، أنه في إطار تسريع وتيرة التلقيح، ستقوم الفرق المتنقلة للتلقيح بتلقيح التلاميذ بمؤسساتهم انطلاقا من اليوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري.

وذكرت المديرية في بلاغ لها، أنه سيتم تلقيح الفريق الأول من التلاميذ بثانوية الحكمة الخصوصية، فيما الفريق الثاني من التلاميذ سيتم تلقيحه بثانوية الخوارزمي، وذلك خلال الفترة الصباحية من اليوم الإثنين.

وأضافت أنه يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري سيتم تلقيح الفريق الأول من التلاميذ بثانوية ابن مولاي الحاج التأهيلية، فيما الفريق الثاني فسيتم تلقيحه بالثانوية الإعدادية الإقامة الخصوصية.

وخلال يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، يضيف البلاغ ذاته، فإن الفريق الأول يشمل تلقيح التلاميذ بالثانوية الإعدادية الطيب بنهيمة، وتلقيح الفريق الثاني بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي.

ولفتت المديرية إلى أنه سيتم تدريجيا الإعلان عن برنامج باقي الأيام، كما تهيب المديرية بأولياء أمور التلاميذ الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، من خلال الترخيص لأبنائهم، بغية بلوغ هدف تحقيق المناعة الجماعية في الوسط.

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