أمن الرباط ينفي اعتداء شرطي على نادل مقهى بسبب جواز التلقيح

هبة بريس - الرباط

نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة المزاعم المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي ادعت بأن شرطيا استغل صفته الوظيفية وعرض نادل مقهى للعنف بسبب مطالبته بجواز التلقيح.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على الشبكات التواصلية، يوثق لتعنيف نادل مقهى من طرف أحد الزبائن، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن دائرة الشرطة بحي النهضة بالرباط فتحت بحثا قضائيا في النازلة منتصف نهار اليوم السبت، واستمعت لكل من الضحية والمشتكى به، الذي لا يعمل شرطيا كما تم الترويج لذلك، وذلك في انتظار إحالة المحاضر المنجزة على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث.

وإذ تجدد مصالح الأمن الوطني التذكير على تفاعلها السريع مع كل المحتويات الرقمية التي تتعلق بأمن وسلامة المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل بأن جميع الإجراءات القانونية أنجزت في هذه القضية، نافية جميع الاشاعات التي تحدثت عن كون المشتكى به يعمل شرطيا.

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