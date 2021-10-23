خنزير بري يرسل شخصين إلى مستعجلات سيدي افني

2021-10-23 / 1:20 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب شخصين، تتراوح اعمارهم ما بين الثلاثين والاربعين، بجروح متفاوتة الخطورة بعد تعرضهما، لهجوم خنزير بري بإحدى الجماعات القروية بإقليم سيدي افني.

ونقل المصابين الى مستعجلات المستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات، بعد تعرضهما لهذا الحادث حين كان يسلكان طريقا محاذية لإحدى المناطق الخالية .

يذكر أن سائحا وتلميذة وشخصين أخرين، كانو قد تعرضوا لحوادث مماثلة في الاشهر الاخيرة من سنة 2019 ، بسبب هجومات الخنزير البري.

ومن المعلوم أنه خلال مرحلة الجفاف بمناطق بسيدي افني وكذلك جبال إقليم تيزنيت، تنزل جحافل من الخنازير الى الحواضر في رحلة البحث عن ما تقتات به ، خصوصا من نفايات المنازل.

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