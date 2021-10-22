محاكمة المتهم بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس

2021-10-22 / 7:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن قاض بريطاني أن المتهم بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس بهجوم وصفته الشرطة بأنه “إرهابي” سيحاكم في مارس 2022.

ومثل علي حربي علي البريطاني صومالي الأصل البالغ 25 عاما عبر الفيديو أمام محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن، غداة اتهامه رسميا بالقتل العمد والتحضير لأعمال إرهابية.

أعلن قاض بريطاني أن المتهم بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس بهجوم وصفته الشرطة بأنه “إرهابي” سيحاكم في مارس 2022.

ومثل علي حربي علي البريطاني صومالي الأصل البالغ 25 عاما عبر الفيديو أمام محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن، غداة اتهامه رسميا بالقتل العمد والتحضير لأعمال إرهابية.

وحدد القاضي نايجل سويني موعد الجلسة التمهيدية المقبلة في الخامس من نوفمبر، والتاريخ الأولي لبدء المحاكمة في السابع من مارس 2022.

وقتل أميس الأب لخمسة أطفال والبالغ 69 عاما طعنا في 15 أكتوبر فيما كان يلتقي مواطنين من دائرته في كنيسة في لاي أون سي على مسافة حوالى 60 كم شرق لندن.

وكان لقتله وقع الصدمة في البلد الذي لا يزال يذكر قتل النائبة العمالية جو كوكس في يونيو 2016 على يد متطرف يميني.

وولد المتهم ونشأ في لندن لعائلة من أصل صومالي، وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأنه خضع لفترة وجيزة لبرنامج لمكافحة التطرف، دون أن تعتبر الأجهزة الأمنية أنه يشكّل خطرا.

وأفادت الشرطة بأن دوافع جريمته “قد تكون مرتبطة بالتطرف الإسلامي”، فيما أكدت النيابة العامة أن “دوافعه كانت دينية وعقائدية”.

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