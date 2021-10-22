كندا.. حرمان الشرطة المتخلفين عن لقاح كورونا من أجورهم

2021-10-22 / 10:51 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام كندية أن ضباط شرطة تورنتو الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل أو لن يتلقوا التطعيم ضد كورونا بحلول 30 نوفمبر، سيحالون لإجازة غير مدفوعة الأجر حتى أجل غير مسمى.

وأشارت محطة التلفزيون الكندية “سي بي سي” نيوز، إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن ضباط الشرطة الذين يتجاهلون التطعيم من ترقيتهم وتعيينهم في مناصب قيادية”.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني كندي قوله: “التطعيم ضد كوفيد -19 يحمي صحتنا ويضمن سلامة كل موظف لدينا ويحافظ على وظائفنا والمجتمعات التي نعمل فيها”.

وأبلغ 90% من أفراد الأمن عن تلقيهم التطعيم، وتم تطعيم 94% من الموظفين بشكل كامل، فيما تلقى 97% جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وبلغ إجمالي الإصابات في كندا أكثر من 1.6 مليون حالة، والوفيات أكثر من 28.6 ألف حالة.

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تعليق واحد

  1. انها كندا من اعتى الديموقراطيات في العالم …اتخذت قرارا صارما حفاظا على الصحة العامة ….لان لا احد يعيش وحده …اسمعوا ايها المحتجون على كل شئ

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