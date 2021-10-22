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طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-22 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق كل من السواحل والسهول الشمالية والوسطى وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مع قطرات متفرقة خلال الصباح في بعض المناطق للسهول االشمالية والوسطى، مرتفعات الأطلس الكبير والسايس.

كما ستلاحظ سحب غير مستقرة بعد الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وستمتد خلال الليل بالهضاب العليا الشرقية. وسحب كثيفة خلال الليل بالواجهة المتوسطية والشمال الشرقي مصحوبة بقطرات متفرقة. مع بعض الهبات من الرياح القوية بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 08 و 14 درجة بالريف والمنطقة الشرقية، ما بين 10 و 16 درجة بالواجهة المتوسطية، السفوح الجنوبية الشرقية ،هضاب الفوسفاط و والماس والسايس وما بين 19 و 24 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 21 درجة بباقي الأرجاء.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض، وستتأرجح ما بين 34 و 39 درجة بأقصى الجنوب، ما بين 28 و 33 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و 28 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل المحيطية وما بين 19 و 25 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية.

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