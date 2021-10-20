طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالقرب من السواحل مصحوبة بكتل ضبابية محلية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي الأرجاء.

وستهب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، فيما يلاحظ هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 21 و26 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و21 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 34 و40 درجة بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس، وما بين 28 و34 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 22 و34 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، فيما ستكون ما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي وبالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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