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أمن سلا يوقف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية

2021-10-14 / 5:35 مساءً
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هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى ضبط ثلاثة من بين الموقوفين بعد الاشتباه في تورطهم في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة 30 مرشحا للهجرة السرية، تم ضبطهم بداخل شقة سكنية بأحد أحياء مدينة سلا، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه بمنزل بمنطقة سيدي موسى بنفس المدينة.

عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز سيارتين خفيفتين وستة سترات للنجاة، وخمس حاويات تضم 125 لترا من المحروقات، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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