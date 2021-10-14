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ابتدائية الرباط تؤجل ملف “أساتذة التعاقد” وزملائهم يحتجون أمام المحكمة

2021-10-14 / 4:16 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يومه الخميس، تأجيل محاكمة “أساتذة التعاقد” إلى تاريخ 30 دجنبر المقبل.

وشهد محيط المحكمة، منذ صباح اليوم، وقفة احتجاجية لزملاء الأساتذة المتابعين، مطالبين بإسقاط التهم عليهم، وكذا بالاستجابة لمطالبهم من طرف الجهات المعنية.

ويتابع الأساتذة بتهم التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة.

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تعليق واحد

  1. هؤلاء اشباه الاساتذة فقدو كرامتهم حين تخلو عن مصلحة الثلاميذ و التضحية بمستقبلهم من اجل مصلحتهم المادية و جشعهم و سعيهم بتغيير ما وافقو عليه مسبقا

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