الشرطة الهولندية

هولندا.. اعتقال شاب خطط لاغتيال رئيس الوزراء

2021-10-13 / 5:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت السلطات الهولندية عن اعتقال شخص يدعى يافوز أو، يبلغ من العمر 22 عاما خلال الصيف الماضي بالعاصمة أمستردام، للاشتباه بتخطيطه لاغتيال عدد من السياسيين بينهم رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روتييه.

وذكرت الوكالة الإخبارية الهولندية دي تيلغراف، اليوم الأربعاء، “اعتقلت الشرطة هذا الصيف رجلا يبلغ من العمر 22 عامًا بتهمة التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روتييه”.

وقالت إن المشتبه به يافوز أو، “نشر العديد من نظريات المؤامرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن قيامه بالبحث عن أسلحة ومسلحين”.

وأشارت الوكالة إلى أن “النيابة العامة في أمستردام تشتبه بقيام المذكور بتهديدات وتحريض بهدف إرهابي والتحضير لهجوم على واحد أو أكثر من السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء مارك روتييه. ومن المقرر عقد جلسة استماع شكلية الأسبوع المقبل في محكمة مدينة لاهاي”.

وتابعت الوكالة، “راقبت السلطات نشاط يافوز على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي 11 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، كتب المشتبه به على صورة جمعت روتييه وبعض السياسيين الهولنديين، [أعتقد أننا بحاجة إلى أشخاص جادين لديهم الشجاعة لإطلاق النار حيث كل شئ مسموح به العنف والأسلحة، يجب أن يطلقوا النار عليهم جميعا من سيارة. افتح النافذة، أطلق النار].

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