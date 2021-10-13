مقتل العداءة الكينية الحائزة على برونزية بطولة العالم طعنا بمنزلها

2021-10-13 / 4:18 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى اليوم الأربعاء أن أغنيس تيروب عداءة المسافات الطويلة الحاصلة على ميداليتين برونزيتين ببطولة العالم تعرضت للطعن حتى الموت بمنزلها.

ومثلت تيروب (25 عاما) كينيا في سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد طوكيو واحتلت المركز الرابع في النهائيات مسجلة 14 دقيقة و39.62 ثانية.

وقال الاتحاد الكيني في بيان: عُثر على جثة تيروب في منزلها في إيتين وسط مزاعم بأنها تعرضت للطعن من زوجها. نواصل العمل على كشف مزيد من التفاصيل حول وفاتها.

وحطمت تيروب الرقم القياسي لسباق عشرة كيلومترات للسيدات في ألمانيا الشهر الماضي محققة 30.01 دقيقة بفارق 28 ثانية عن الرقم السابق للمغربية أسماء الغزاوي في 2002.

ونالت تيروب ميداليتين برونزيتين ببطولة العالم في 2017 و2019 في سباق عشرة آلاف متر، وتوجت أيضا ببطولة العالم لاختراق الضاحية في 2015.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في بيان: إن الأمر الأكثر إيلاما أن أجنيس، البطلة الكينية بكل المقاييس، قد فقدت حياتها بشكل مؤلم من خلال عمل إجرامي ارتكبه أشخاص أنانيون وجبناء، وأطالب وكالات إنفاذ القانون بقيادة جهاز الشرطة الوطني بتعقب واعتقال الجناه المسؤولين عن مقتل أغنيس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of سترافقه جورجينا.. رونالدو يسافر لمراكش لافتتاح فندقه الجديد

سترافقه جورجينا.. رونالدو يسافر لمراكش لافتتاح فندقه الجديد

2021-10-13 / 9:39 صباحًا
Photo of فوز كبير أمام غينيا يقود أسود الأطلس إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال

فوز كبير أمام غينيا يقود أسود الأطلس إلى الدور…

2021-10-12 / 10:32 مساءً
Photo of خلال مباريات المونديال.. “فيفا” يبشر بخطوة تقنية “غير مسبوقة”

خلال مباريات المونديال.. “فيفا” يبشر بخطوة تقنية “غير مسبوقة”

2021-10-12 / 7:26 مساءً
Photo of تصفيات مونديال 2022.. ألمانيا أول المتأهلين إلى النهائيات

تصفيات مونديال 2022.. ألمانيا أول المتأهلين إلى النهائيات

2021-10-11 / 11:12 مساءً
Photo of المغربي صالح الشيباني يحطم الرقم القياسي بسباق إسطنبول الدولي

المغربي صالح الشيباني يحطم الرقم القياسي بسباق إسطنبول الدولي

2021-10-11 / 4:03 مساءً
Photo of أبرشان يقدم استقالته من قيادة فريق اتحاد طنجة (وثيقة)

أبرشان يقدم استقالته من قيادة فريق اتحاد طنجة (وثيقة)

2021-10-11 / 3:09 مساءً
Photo of “تبون” يربك رحلة شبيبة القبائل إلى الرباط لمواجهة الجيش الملكي

“تبون” يربك رحلة شبيبة القبائل إلى الرباط لمواجهة الجيش…

2021-10-11 / 2:50 مساءً
Photo of نيمار..مونديال قطر سيكون الأخير لي في مسيرتي الكروية

نيمار..مونديال قطر سيكون الأخير لي في مسيرتي الكروية

2021-10-10 / 8:01 مساءً
Photo of المنتخب الوطني يكرر فوزه على غينيا بيساو ويعزز صدارته لمجموعته في تصفيات المونديال

المنتخب الوطني يكرر فوزه على غينيا بيساو ويعزز صدارته…

2021-10-09 / 10:05 مساءً
Photo of ورزازات .. المجلس الإقليمي للسياحة ينظم حفل استقبال على شرف المشاركين في الدورة 35 لماراطون الرمال

ورزازات .. المجلس الإقليمي للسياحة ينظم حفل استقبال على…

2021-10-09 / 4:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق