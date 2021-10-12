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أكادير : قربلة بولاية الأمن بعد الاعتداء على شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي

2021-10-12 / 3:37 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت ولاية الامن لأكادير، صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، استنفارا غير مسبوق ، بعد واقعة الاعتداء على شرطي من طرف شخصين كانا يحملان سلاح أبيض، إصاباه بجروح ولاذا بالفرار الى وجهة غير معلومة .

و ما زاد من خطورة الواقعة ، أن المعتدين مجهولين ، قاما بسرقة السلاح الوظيفي للشرطي ، بعد أن إستعملوا أسلحة بيضاء ، ولازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية المعتدين ، وهل لهم ارتباط بنشاط ارهابي قادهم الى سرقة السلاح من الشرطي الذي كان بزوال عمله ، قبل أن يباغثه المعتدين .

وكشف مصادر ” هبة بريس “، أن الواقعة استنفرت الفرق الأمنية بأكادير على اختلاف تلويناتها، من أجل تشديد المراقبة على منافذ المدينة ومحاولة الاهتداء إلى مكان تواجد الجانيين.

الواقعة ليست الاولى من نوعها، بل سبقها اعتداء مماثل قبل سنوات، من طرف شخص وجهت له تهمة الانتماء الارهابي، قام بالاعتداء على شرطي ليلا بإحدى المدارات الطرقية الرابطة بين مدينتي أكادير وانزكان، ويتحدر من الجماعة الترابية لكفيفات بتارودانت، قاما والديه بالتبليغ عنه بعدما اكتشفوا انه يحمل مسدسا.

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