طقس الثلاثاء .. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بالشمال-الغربي، الواجهة المتوسطية والريف، مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة مرفوقة برعد محلي.

وستهم سحب غير مستقرة، مصحوبة برعد محلي، الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، ما سيعطي الفرصة لنزول قطرات أو زخات مطرية، كما سيلاحظ شكل كتل ضبابية بالساحل الأطلسي الوسط والجنوبي.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بأقصى جنوب وجنوب شرق البلاد، وما بين 14 و20 درجة بباقي الأرجاء.

وستعرف درجات الحرارة العليا ستعرف انخفاضا ملموسا بالشمال-الغربي للبلاد، وستتأرجح ما بين 34 و39 درجة بأقصى جنوب وجنوب شرق المملكةن وما بين 28 و34 درجة بداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطىن وما بين 20 و25 درجة بالغرب واللوكوس والواجهة المتوسطية والمرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وكذا قليل الهيجان إلى هائج، وسيكون قليل الهيجان خلال الصباح ما بين رأس سبارطيل والداخلة.

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