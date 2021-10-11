أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف التبرع بلقاحات كورونا عبر برنامج "كوفاكس" الدولي في الشهور المقبلة، بمنح نصف مليون جرعة بينها جرعات من موردين غير "أسترازينيكا". وفرنسا هي الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية. وأعلنت باريس أنها ستقدم تبرعا أوليا مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" هذا الشهر، وقال ماكرون إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غرب إفريقيا. وصرح ماكرون في فعالية افتراضية نظمتها منظمة الصحة العالمية قائلا: "الآن جاء وقت المشاركة... سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات". وتابع: "لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع باللقاحات".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

“من أجل المتعة”.. شاب فرنسي يستعمل بيانات ماكرون لدخول مستشفى

2021-10-11 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة الفرنسية في الـ5 من أكتوبر شابا لمحاولته دخول مستشفى باستخدام بيانات البطاقة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون والتي تم تسريبها عبر الإنترنت.

وقدم الشاب البالغ من العمر 19 عاما رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بماكرون عند باب مستشفى في مرسيليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه لم يخدع حراس الأمن الذين سمحوا له بالدخول قبل الاتصال بالشرطة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المراهق قال إنه استخدم الرمز الخاص بالرئيس “من أجل المتعة فقط”.

وأطلق سراح الشاب فيما بعد دفع غرامة مالية لتقديمه وثيقة صحية تخص طرفا ثالثا.

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