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طقس الاثنين .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-10-11 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الوسطى مع نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا.

كما ستتشكل كتل ضبابية بالساحل الأطلسي خلال الصباح والليل، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بكل من الريف، والأطلسين الكبير والمتوسط، والجنوب الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية متفرقة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا، خلال الليلة الموالية، بالشمال الغربي للبلاد مع احتمال نزول قطرات مطرية، فضلا عن هبات لرياح قوية بمنطقة طنجة، وكذا تناثر حبات من الرمل أو الغبار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والريف، وما بين 20 و26 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 34 و39 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة، وما بين 28 و34 درجة بداخل منطقة سوس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، ووادي ملوية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 21 و28 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين رأس سبارتيل وأصيلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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