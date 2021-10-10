شجار بين شقيقين ينتهي بجريمة قتل بمكناس‎

2021-10-10 / 9:58 مساءً
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ع.محياوي _ هبة بريس

اهتزت مدينة مكناس، يوم أمس السبت، على وقع جريمة قتل بشعة بحي سباتا.

وكشفت مصادر هبة بريس،أن سوء فهم وقع بين شقيقين في حدود الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، داخل منزل الأسرة، قبل أن يقدم أحدهما على جلب سكين من الحجم الكبير ويوجهه إلى شقيقه طعنة على مستوى الظهر لينهي حياته على الفور .

وفور علمهم بالحادث حلت على الفور عناصر الشرطة إلى مسرح الجريمة للقيام بالمتعين ، حيث تم نقل جثة الهالك صوب مستشفى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد عرضه على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة،فيما تم وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.

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