مارطون الرمال : تتويج المغربيين رشيد المرابطي وعزيزة الراجي بالنسخة 35

هبة بريس

توج المغربيان رشيد المرابطي لدى الرجال ،وعزيزة الراجي لدى النساء الجمعة بالنسخته 35 لمارطون الرمال عقب فوزهما بالمرحلة الخامسة التي ربطت بين بورشرهال وجبل احرفلت نتيسلات .

و انتزع المرابطي الرتبة الأولى في الترتيب العام بتوقيت 21 س و 17 د و 32 ثانية ،متبوعا بشقيقه الأصغر محمد ب 21 س و 32 د و 12 ثانية ،ثم الفرنسي روبير ميريل ب 22 س 39 د و 2 ث .

و لم يفلح المغربي عزيز يشو ، مفاجئة النسخة الخامسة والثلاثين ، في الولوج لمنصة التتويج متأثرا بعقوبة جزاء قدرها ساعة واحدة في المرحلة الثالثة، لينهي المنافسة في الترتيب العام بتوقيت 22 ساعة و 41 دقيقة و 46 ثانية.

و يعد هذا التتويج الثامن للمرابطي في مارطون الرمال والسابع على التوالي له ،و بالتالي يقترب هذا البطل المنحدر من زاكورة ، رويدا رويدا من الرقم القياسي الموجود في حوزة لحسن أحنصال بعشرة تتويجات.

وفي تصريح صحفي ، أعرب المرابطي عن سعادته بهذا التتويج الذي يقربه من سجل الأسطورة لحسن أحنصال ، مشيرا إلى أن الفارق الذي حققه مع منافسيه ، وخاصة شقيقه محمد ، سمح له بتقليل جهده.

و لدى السيدات تمكنت عزيزة الراجي (30 ساعة و 30 دقيقة و 24 ثانية) من التفوق على منافستيها اليابانية تومومي بيتو ( 34 ساعة و 39 دقيقة و 17 ثانية ) والفرنسية عائشة عمراني (35 ساعة و 47 دقيقة و 48 ثانية).

وفي تصريح مماثل ، أكدت البطلة المغربية أن هذا الإنجاز هو حلم تحقق بعد أربع محاولات فاشلة ، مضيفة أن تقدمها الكبير في الترتيب العام سمح له بقيادة السباق بهدوء وبوتيرة متوسطة إلى منخفضة.

كما أعربت عن اعتزازها برؤية المرأة المغربية تنخرط أكثر في الرياضات التي تتطلب المجازفة ، مشيرة إلى أنه من خلال هذه النسخة ، شرف المشاركون المغاربة وطنهم ، على غرار حسناء حمدوش ، التي احتلت الرتبة الرابعة في الترتيب العام .

و ستربط المرحلة السادسة ، التي تكتسي طابعا تضامنيا ، وغير مرتبط بالتوقيت ، جبل إرهفلت نتيالت ببو ديب على مسافة 8.5 كلم.

و في ما يلي الترتيب العام عقب اجراء المرحلة الخامسة :

رجال :

-1- رشيد المرابطي (المغرب) 21 ساعة و 17 دقيقة و 32 ثانية

2- محمد المرابطي (المغرب) 21س 32 دقيقة و 12 ثانية

3- ميريل روبرت (فرنسا) 22 س 39 د 02 ث

4- عزيز يشو (المغرب) 22 ساعة و 41 دقيقة و 46 ثانية

5- ماتيو بلانشارد (فرنسا) 25 ساعة و 01 دقيقة و 23 ثانية

6- أنطونيو ألونجي (إيطاليا) 25 ساعة و 15 دقيقة و 21 ثانية

7- باتريك كينيدي (المملكة المتحدة) 25 ساعة و 16 دقيقة و 14 ثانية

8- عبد الهادي المستهلي (المغرب) 25 ساعة و 27 دقيقة و 28 ثانية

9- بيير ميسليت (فرنسا) 25 ساعة و 38 دقيقة و 27 ثانية

10- ينس كرامر (إيطاليا) 27 ساعة و 26 دقيقة و 11 ثانية

سيدات:

1 -عزيزة الراجي (المغرب) 30 ساعة و 30 دقيقة و 24 ثانية

2- -تومومي بيتو (اليابان) 35 ساعة و 47 دقيقة و 48 ثانية

3- -عائشة عمراني (فرنسا) 34 ساعة و 39 دقيقة و 17 ثانية

4- -حسناء حمدوش (المغرب) 36 س 01 د 59 ث

-5- -إليز كاييه (فرنسا) 36 ساعة و 27 دقيقة و 15 ثانية

6- -سيفيرين كايليز (فرنسا) 37 ساعة و 30 دقيقة و 21 ثانية

7- -لوت دي فيت (بلجيكا) 39 ساعة و 16 دقيقة و 42 ثانية

8- -لورين جريجوري (المملكة المتحدة) 40 ساعة و 23 دقيقة و 33 ثانية

9- -مود بروسييه (فرنسا) 40 ساعة و 38 دقيقة و 57 ثانية

10- -أوليفيا دوروشر (فرنسا) 42 ساعة و 57 دقيقة و 43 ثانية.

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