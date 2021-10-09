طقس السبت.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة على السواحل الشمالية والوسطى وسواحل البحر الأبيض المتوسط، وستكون الأجواء مغشاة بسحب عليا بوسط وجنوب البلاد.

وسيظل الطقس بباقي جهات المملكة مستقرا، مع سماء قليلة السحب إلى صافية بوجه عام.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالجنوب، وضعيفة من القطاع الشرقي بالجنوب-الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و27 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و19 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و41 درجة بأقصى جنوب البلاد، وما بين 30 و36 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 28 و33 درجة بداخل منطقة سوس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 22 و28 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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