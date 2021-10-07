طقس الخميس.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، باستمرار الطقس حارا نسبيا بسوس، الجنوب، الجنوب-الشرقي والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، كثيفة نوعا ما إلى أحيانا كثيفة فوق السواحل الأطلسية والواجهة المتوسطية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق البلاد، وما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و43 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 32 و37 درجة بداخل سوس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 27 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قلية السحب بباقي أرجاء البلاد، وستهم زوابع رملية محلية الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية.

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