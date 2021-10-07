صورة تعبيرية

طقس الخميس.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-10-07 / 9:09 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، باستمرار الطقس حارا نسبيا بسوس، الجنوب، الجنوب-الشرقي والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، كثيفة نوعا ما إلى أحيانا كثيفة فوق السواحل الأطلسية والواجهة المتوسطية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق البلاد، وما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و43 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 32 و37 درجة بداخل سوس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 27 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قلية السحب بباقي أرجاء البلاد، وستهم زوابع رملية محلية الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of المركز القضائي للدرك بالجديدة يفك لغز قضية الهجرة السرية ويوقف منظميها

المركز القضائي للدرك بالجديدة يفك لغز قضية الهجرة السرية…

2021-10-06 / 11:24 مساءً
Photo of موخاريق : تصدر نقابة UMT هيئة المأجورين بمجلس المستشارين سيعزز قوة الفريق البرلماني للدفاع عن الشغيلة

موخاريق : تصدر نقابة UMT هيئة المأجورين بمجلس المستشارين…

2021-10-06 / 8:48 مساءً
Photo of هيئة المحامين بالرباط تكشف معطيات جديدة عن إفراغ مكتب المحامي زيان بالقوة

هيئة المحامين بالرباط تكشف معطيات جديدة عن إفراغ مكتب…

2021-10-06 / 8:30 مساءً
Photo of حجز أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة في المحمدية

حجز أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة في المحمدية

2021-10-06 / 6:21 مساءً
Photo of تحديد أولى جلسات استئناف ملف الصحافي سليمان الريسوني

تحديد أولى جلسات استئناف ملف الصحافي سليمان الريسوني

2021-10-06 / 6:11 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 64 ألف شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 64 ألف شخصا تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-06 / 5:10 مساءً
Photo of يهم ساكنة العدوتين.. غلق محاور طرقية من وإلى قنطرة الحسن الثاني

يهم ساكنة العدوتين.. غلق محاور طرقية من وإلى قنطرة…

2021-10-06 / 5:01 مساءً
Photo of تسجيل 727 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 727 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-06 / 4:31 مساءً
Photo of طرق البيضاء المهترئة و الأشغال في كل الشوارع تثيران سخط الساكنة

طرق البيضاء المهترئة و الأشغال في كل الشوارع تثيران…

2021-10-06 / 4:25 مساءً
Photo of حالات كورونا الحرجة تنخفض بالمغرب و أسرة الإنعاش تستعيد عافيتها

حالات كورونا الحرجة تنخفض بالمغرب و أسرة الإنعاش تستعيد…

2021-10-06 / 2:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق