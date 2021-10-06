يهم ساكنة العدوتين.. غلق محاور طرقية من وإلى قنطرة الحسن الثاني

هبة بريس

أفادت جماعة الرباط بأن بعض المحاور الطرقية المؤدية من وإلى قنطرة الحسن الثاني ستغلق بدء من بعد غد الجمعة.

وأوضحت الجماعة في بلاغ أن الإغلاق الذي سيكون على الساعة السابعة، يأتي بسبب الشروع في بناء ممر تحت أرضي على مستوى المدارة المتواجدة بتقاطع شارع الحسن الثاني وشارع العلويين,

وتندرج هذه الأشغال التي تستمر شهرين كأقصى مدة لتنفيذ الأشغال، في إطار المشاريع المهيكلة لبرنامج “الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية”.

ودعا البلاغ مستعملي الطريق إلى التقيد بعلامات التشوير وتحويل الاتجاه طيلة مدة تنفيذ المشروع، وكذا المساهمة في ضمان انسيابية السير والجولان عبر استعمال الطرق العابرة والمدارية.

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