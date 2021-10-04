التيمي مديرا عاما بالنيابة للمركز السينمائي المغربي
نجلاء مزيان: هبة بريس
ُعُيّن مصطفى التيمي، كاتب عام وزارة الثقافة والشباب والرياضة، مديرا عاما بالنيابة للمركز السينمائي المغربي، لمدة ثلاث أشهر، ابتداء من شهر أكتوبر الجاري.
و قام بتعيينه عثمان الفردوس، وزير الشباب والرياضة، خلفا للمدير العام للمركز السينمائي المغربي السابق، صارم الحق الفاسي الفهري.
و شغل التيمي منصب كاتب عام وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الاتصال، منذ 17 يناير 2019، وهو حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام – أستاذ التعليم العالي بكليات الحقوق وبالمدرسة الوطنية للإدارة ( منذ 1987)، ومدير الدراسات ومدير المدرسة الوطنية للإدارة بالنيابة ( 2010-2013).
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