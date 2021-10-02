خنيفرة: توقيف ثلاثيني نصب واحتال على ضحايا عبر ” الفايسبوك “

هبة بريس _ خنيفرة

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، بحر الأسبوع، ثلاثينيا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على العشرات من الضحايا.

“>ونقلت مصادر إعلامية محلية أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية كان يستدرج ضحاياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم بالدخول في معاملات تجارية، حيث يتسلم منهم المنتجات مقابل “كمبيالات بدون مؤونة، الأمر الذي تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة، واضطرهم إلى مطالبته بتسديد المبالغ التي بذمته لكنه كان يتماطل، قبل أن يتفقوا على مواجهته بشمل جماعي، وهو ما تم بالقرب من إحدى المقاهي بعاصمة زيان، حيث حاصروه، واستنجدوا بالأمن لاسترجاع

هذا وقد تم توقيف المعني واقتياده لمخفر الشرطة، حيث تم الاستماع له في محضر رسمي في المنسوب إليه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، مع حجز هاتفين لعرضهما على الخبرة التقنية، ومبلغ مالي، في انتظارالانتهاء من البحث الذي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0