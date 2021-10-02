الصورة تعبيرية

بلجيكا.. جمعيات مسلمة تلجأ إلى القضاء بعد حظر الذبح الحلال

2021-10-02 / 9:40 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت جمعيات إسلامية في بلجيكا، تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية بحظر الذبح الحلال للحيوانات.

وقالت الجمعيات في بيان إن “المكتب التنفيذي للمسلمين في بلجيكا والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية قررا استئناف الحكم أمام المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعد أن وافقت أعلى هيئة قضائية في بلجيكا على الحظر، الخميس”.

وأوضح البيان أن “تقنيات الذبح الدينية الحالية هي البديل عن صعق الحيوانات، وتتوافق تماما مع متطلبات الصحة العامة وسلامة الغذاء ورعاية الحيوان”.

وفي عام 2019، دخلت تشريعات جديدة بشأن حماية الحيوانات ورفاهيتها حيز التنفيذ في منطقتي “والونيا” (المنطقة الجنوبية لبلجيكا)، و”فلاندرز” (الشطر الشمالي الناطق بالهولندية).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ترامب يناشد محكمة فدرالية بإلزام “تويتر” بفتح حسابه

ترامب يناشد محكمة فدرالية بإلزام “تويتر” بفتح حسابه

2021-10-02 / 11:17 صباحًا
Photo of القطريون يبدؤون التصويت في أول انتخابات تشريعية بالبلاد

القطريون يبدؤون التصويت في أول انتخابات تشريعية بالبلاد

2021-10-02 / 10:13 صباحًا
Photo of رئيس وزراء جورجيا يعلن إلقاء القبض على رئيس جورجيا الأسبق

رئيس وزراء جورجيا يعلن إلقاء القبض على رئيس جورجيا…

2021-10-01 / 7:17 مساءً
Photo of اعتقال الرئيس الجورجي السابق في العاصمة الأوكرانية كييف

اعتقال الرئيس الجورجي السابق في العاصمة الأوكرانية كييف

2021-10-01 / 5:31 مساءً
Photo of أزيد من 90 قارب مهاجرين جزائريين يصل أوربا في ظرف 72 ساعة

أزيد من 90 قارب مهاجرين جزائريين يصل أوربا في…

2021-10-01 / 2:53 مساءً
Photo of وسط حراسة مشددة.. ساركوزي يقضي سجنه بمنزله بباريس

وسط حراسة مشددة.. ساركوزي يقضي سجنه بمنزله بباريس

2021-10-01 / 1:46 مساءً
Photo of لإصابتهم بفيروس كورونا.. الصين تقتل 3 قطط

لإصابتهم بفيروس كورونا.. الصين تقتل 3 قطط

2021-10-01 / 1:39 مساءً
Photo of إسرائيل “تعذّب” أحد الأسرى الفارين من سجن “جلبوع”

إسرائيل “تعذّب” أحد الأسرى الفارين من سجن “جلبوع”

2021-10-01 / 10:32 صباحًا
Photo of حمم بركان جزر الكناري تصل البحر ومخاوف من التسمم بالغازات

حمم بركان جزر الكناري تصل البحر ومخاوف من التسمم…

2021-10-01 / 9:58 صباحًا
Photo of مقتل 20 شخصا على الأقل جراء فيضانات في جنوب السودان

مقتل 20 شخصا على الأقل جراء فيضانات في جنوب…

2021-09-30 / 11:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق