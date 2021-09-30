الصورة تعبيرية

إسبانيا تسمح بعودة المشجعين للملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية

2021-09-30 / 9:47 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قالت السلطات الإسبانية، أمس الأربعاء، إن ملاعب كرة القدم الإسبانية ستشهد حضور الجماهير بشكل كامل مرة أخرى، ابتداء من مطلع الأسبوع.

وكانت إسبانيا تسمح بشغل 60 بالمائة فقط من المقاعد في بداية الموسم، لكن مسؤولي الصحة، قالوا إن ظروف جائحة كورونا تواصل التحسن بجميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

ولا يزال لدى المناطق المحلية القرار النهائي بشأن عدد المشجعين المسموح لهم بحضور المباريات، وستبقي كتالونيا القيود عند 60 بالمئة في الوقت الحالي، ما يعني أنه لن تكون هناك تغييرات فورية في المباريات التي يستضيفها فريق برشلونة.

ومن المتوقع أن تملأ جماهير أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، ملعب “واندا متروبوليتانو” في مباراة فريقها ضد برشلونة، السب المقبل.

وقالت السلطات الإسبانية إنها ستعيد تقييم الظروف الصحية في البلاد في غضون شهر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بتهمة التمويل غير المشروع.. الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة سنة

بتهمة التمويل غير المشروع.. الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة…

2021-09-30 / 11:04 صباحًا
Photo of مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين يناقشان في المغرب قضية “الانتخابات”

مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين يناقشان في المغرب قضية…

2021-09-30 / 10:35 صباحًا
Photo of محكمة باريس تدين ساركوزي بتهمة التمويل غير المشروع

محكمة باريس تدين ساركوزي بتهمة التمويل غير المشروع

2021-09-30 / 10:15 صباحًا
Photo of سلوفينيا تعلق استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” بعد وفاة شابة

سلوفينيا تعلق استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” بعد وفاة…

2021-09-29 / 8:11 مساءً
Photo of الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على قرار تخفيض حصة التأشيرات لمواطنيها

الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على قرار تخفيض حصة…

2021-09-29 / 7:31 مساءً
Photo of فرنسا.. الحكومة تغلق 6 مساجد وتحل عددا من الجمعيات

فرنسا.. الحكومة تغلق 6 مساجد وتحل عددا من الجمعيات

2021-09-29 / 12:57 مساءً
Photo of تونس.. قيس سعيد يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة

تونس.. قيس سعيد يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة

2021-09-29 / 12:17 مساءً
Photo of الغنوشي معلقا على “زلزال الاستقالات”: “باب الصلح مفتوح”

الغنوشي معلقا على “زلزال الاستقالات”: “باب الصلح مفتوح”

2021-09-29 / 10:34 صباحًا
Photo of منعت من التصويت في الانتخابات.. سلطات مدينة ألمانية تعتذر لمحجبة

منعت من التصويت في الانتخابات.. سلطات مدينة ألمانية تعتذر…

2021-09-29 / 9:34 صباحًا
Photo of كندا.. اعتقال قس نشر أكاذيب حول كورونا في الولايات المتحدة

كندا.. اعتقال قس نشر أكاذيب حول كورونا في الولايات…

2021-09-28 / 9:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق