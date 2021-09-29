بحضور لقجع والفردوس.. الجامعة تحتفل بمنتخب “الفوتصال”

2021-09-29 / 4:06 مساءً
0
هبة بريس

خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء حفلا كبيرا على شرف المنتخب الوطني للفوتصال بمركب محمد السادس لكرة القدم بحضور رئيس الجامعة فوزي لقجع برفقة وزير الشباب والرياضة عثمان الفردوس وأعضاء المكتب الجامعي ثم طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة.

وقد أشاد الوزير ورئيس الجامعة بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق الوطني لكرة القدم داخل القاعة وإعتبروه ملحمة وطنية أعطت الإنطباع بأن المغرب أصبح اليوم من بين أفضل ثمانية دول في هذه اللعبة.

كما شكر اللاعبون الجامعة التي وفرت لهم كل الإمكانيات المادية والمعنوية حتى وصلوا لهذا المستوى العالمي، وشرفوا المغرب أحسن تشريف بالوصول لربع النهاية في مونديال ليتوانيا 2021.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of وداي زم ينجح في تحقيق أول نقطة بالبطولة الوطنية أمام شباب المحمدية

وداي زم ينجح في تحقيق أول نقطة بالبطولة الوطنية…

2021-09-28 / 11:45 مساءً
Photo of سقوط مدو لريال مدريد في مباراة العودة إلى “المعقل التاريخي”

سقوط مدو لريال مدريد في مباراة العودة إلى “المعقل…

2021-09-28 / 10:37 مساءً
Photo of مولودية وجدة تفوز على المغرب الفاسي وتقفز للمركز الخامس في الدوري

مولودية وجدة تفوز على المغرب الفاسي وتقفز للمركز الخامس…

2021-09-28 / 10:07 مساءً
Photo of الرجاء يضيف اتحاد طنجة لقائمة ضحاياه وينفرد بصدارة الدوري

الرجاء يضيف اتحاد طنجة لقائمة ضحاياه وينفرد بصدارة الدوري

2021-09-28 / 7:54 مساءً
Photo of “اليويفا” يتراجع عن مقاضاة مؤسسي دوري السوبر الأوروبي

“اليويفا” يتراجع عن مقاضاة مؤسسي دوري السوبر الأوروبي

2021-09-28 / 11:08 صباحًا
Photo of السودان تستقر على استقبال اسود الاطلس بالمغرب بعد اعتذار مصر

السودان تستقر على استقبال اسود الاطلس بالمغرب بعد اعتذار…

2021-09-27 / 2:48 مساءً
Photo of البطولة الاحترافية ..الوداد الرياضي يفوز خارج ميدانه على حسنية أكادير

البطولة الاحترافية ..الوداد الرياضي يفوز خارج ميدانه على حسنية…

2021-09-26 / 11:24 مساءً
Photo of منتخب الفوتسال ينهزم أمام البرازيل ويخرج من المونديال مرفوع الرأس

منتخب الفوتسال ينهزم أمام البرازيل ويخرج من المونديال مرفوع…

2021-09-26 / 3:39 مساءً
Photo of حكيمي: ميسي فاجأني

حكيمي: ميسي فاجأني

2021-09-25 / 2:38 مساءً
Photo of إنفانتينو: التحضيرات ل”مونديال قطر” تمضي بشكل جيد للغاية

إنفانتينو: التحضيرات ل”مونديال قطر” تمضي بشكل جيد للغاية

2021-09-25 / 12:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق