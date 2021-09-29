بحضور لقجع والفردوس.. الجامعة تحتفل بمنتخب “الفوتصال”

هبة بريس

خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء حفلا كبيرا على شرف المنتخب الوطني للفوتصال بمركب محمد السادس لكرة القدم بحضور رئيس الجامعة فوزي لقجع برفقة وزير الشباب والرياضة عثمان الفردوس وأعضاء المكتب الجامعي ثم طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة.

وقد أشاد الوزير ورئيس الجامعة بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق الوطني لكرة القدم داخل القاعة وإعتبروه ملحمة وطنية أعطت الإنطباع بأن المغرب أصبح اليوم من بين أفضل ثمانية دول في هذه اللعبة.

كما شكر اللاعبون الجامعة التي وفرت لهم كل الإمكانيات المادية والمعنوية حتى وصلوا لهذا المستوى العالمي، وشرفوا المغرب أحسن تشريف بالوصول لربع النهاية في مونديال ليتوانيا 2021.

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