فرنسا.. الحكومة تغلق 6 مساجد وتحل عددا من الجمعيات

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، ​جيرالد دارمانان​، أن الحكومة باشرت بإجراءات ترمي إلى إغلاق 6 مساجد وحلّ عدد من الجمعيات، وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرف.

وقال وزير الداخلية الفرنسي خلال مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو”: “ثلث أماكن العبادة الـ89 المشتبه بأنها متطرفة، والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات، تمت مراقبتها منذ نوفمبر 2020″، لافتًا إلى أن “الحكومة أطلقت إجراءات لإغلاق ستّة منها، وأن أماكن العبادة هذه تتوزع، على خمس مقاطعات فرنسية”.

وأكد دارمانان أن “الأجهزة الأمنية، وفي إطار مكافحتها للانفصالية ​الإسلام​ية، نفذت منذ 2017 نحو 24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون”، لافتًا إلى أنه طلب من المحافظين منع “أي تغيير لتصريح إقامة لإمام مُعار من دولة أجنبية”.

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