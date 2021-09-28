كوت ديفوار تدعو إلى حل للصحراء يتوافق وروح المبادرة المغربية للحكم الذاتي

هبة بريس

دعت كوت ديفوار ، الاثنين بنيويورك، إلى حل النزاع حول الصحراء المغربية وفق روح مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة.

ودعت وزيرة الخارجية الإيفوارية، كانديا كامارا، في كلمة بلادها أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى التحلي بإرادة التوافق من أجل حل هذا النزاع في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ووفقا لروح المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما جددت كوت ديفوار التأكيد على دعمها لمسلسل المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0