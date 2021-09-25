الصومال..مقتل 15 شخصا وإصابة 13 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة

هبة بريس-وكالات

قُتل ثمانية أشخاص السبت (25 سبتمبر 2021) في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنّته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقال مكاوي أحمد مودي قائد شرطة منطقة حمر ججب حيث وقع الهجوم، “تأكّد مقتل ثمانية أشخاص معظمهم مدنيون منهم امرأة وطفليها، وجرح سبعة في انفجار سيارة مفخخة”.

وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم الشرطة، علي حسن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “تأكدنا من مقتل 15 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن،

ومنفذ الهجوم.” وكان معظم الضحايا من المدنيين.

وقع الانفجار القوي قبل الظهر بمنطقة الجبتة عند نقطة تفتيش تقع على بعد كيلومتر تقريباً من القصر الرئاسي. وذكر شاهد عيان أن السيارة انفجرت عند الحاجز أثناء تفتيشها من قبل الحرس، وأن الانفجار دمر عدداً من السيارات الفاخرة والدراجات النارية بحسب محطة شبيلي الإذاعية.

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