“جون أفريك”: الصين تستثمر أزمة “كورونا” لتعزيز نفوذها في أفريقيا

هبة بريس - وكالات

يشهد النفوذ الصيني في أفريقيا صعودًا لافتًا، لا سيما منذُ بدء أزمة فيروس كورونا، حيثُ وقعت الشركات الصينية عقود استثمار بقيمة 11 مليار دولار منذُ شهر مارس لعام 2020، خاصة في نيجيريا وتنزانيا وزمبيا وغانا.

وذكر تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، أمس الخميس، أنّه ”منذُ 11 مارس 2020- التاريخ الرسمي لبداية الجائحة- حتى شهر يونيو الماضي، استثمرت الصين 11.2 مليار دولار في القارة الأفريقية، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لرواندا في عام 2020، فيما بلغت الاستثمارات الصينية خلال الفترة ذاتها 75 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

ووفق التقرير: ”تُعد مصر من بين الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للشركات الصينية، باستثمارات قدرها 1.9 مليار دولار في شهر فبراير 2021 من قبل شركة هندسة التشييد الحكومية الصينية، التي ستدعم بناء 5 ناطحات سحاب سكنية في مدينة العلمين الجديدة“.

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