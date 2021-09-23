المغرب التطواني يتخلى عن الإسباني كوسانو ويتعاقد مع جريندو

2021-09-23 / 1:07 مساءً
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هبة بريس

أعلن نادي المغرب أتليتيك تطوان، عن تخليه عن المدرب الإسباني لطوني كوسانو، والتعاقد مع المدرب الوطني عبد اللطيف جريندو.

وأكد بلاغ للنادي أن المغرب أتلتيك تطوان تعاقد، أمس الأربعاء، رسميا مع الإطار الوطني عبد اللطيف جريندو لتولي تدريب الفريق خلفا للمدرب الإسباني طوني كوسانو، الذي انفصل معه النادي بسبب سوء النتائج.

وأبرز النادي أن تعاقد المكتب المسير لنادي المغرب التطواني، الذي غادر قسم الصفوة خلال الموسم الرياضي المنصرم، مع المدرب عبد اللطيف جريندو يعود الى دراسة سيرة ومسار المدرب المغربي الجديد وتجربته بالقسم الثاني من خلال إشرافه على مجموعة من الأندية بهذا القسم.

كما قام المكتب المسير بتعيين العميد السابق لفريق الوداد البيضاوي هشام اللويسي مدربا مساعدا لعبد اللطيف جريندو بطلب من الأخير.

وسبق لعبد اللطيف جريندو، من مواليد سنة 1974 والذي جاور كلاعب فريق الأولمبيك البيضاوي وفريق الرجاء البيضاوي ونادي أهلي دبي الإماراتي، أن درب عدة فرق وطنية منها أولمبيك الدشيرة وشباب المسيرة والمغرب الفاسي.

ويحتل المغرب التطواني حاليا الصف الأخير في القسم الثاني للبطولة الاحترافية بعد إجراء مبارتين.

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