“انفجارات مدوية” من بركان جزر الكناري

2021-09-23 / 11:45 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

انفجارات مدوية سمعت في أنحاء جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري، بعد أن قذف البركان “كومبري فييخا” الحمم في الهواء صباح الخميس.

ونجم عن تدفق الحمم انتشار الرماد السام في المنطقة المحيطة ببركان لا بالما، الذي دمر قرابة 200 منزل وتسبب بإخلاء السكان من منازلهم، كما أدى إلى خسائر عقارية بقيمة 102 مليون دولار، بحسب تقديرات موقع البوابة العقارية “أيدياليستا”.

وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، وإن كان بسرعة أبطأ من الأيام السابقة.

ويتقدم سيل الحمم السوداء ببطء باتجاه الغرب منذ يوم الأحد، حارقا كل ما يمر به بما في ذلك مساكن ومدارس ومزارع موز الذي يُعد سلعة التصدير الرئيسية في الجزيرة الإسبانية.

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