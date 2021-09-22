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تارودانت: إنتحار خمسيني شنقا تاركا رسالة كشف بها تعرضه ل “النصب”

2021-09-22 / 2:24 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

وضع شخص خمسيني، صباح اليوم الاربعاء 22 شتنبر الجاري، حدا لحياته شنقا بداخل منزله الكائن بالحي الاداري بمدينة تارودانت .

وترك الهالك رسالة قرب جتثه، بمنزله كشف من خلالها أن إقدامه على الانتحار كان بسبب غدر زبناءه المتعاملين معه قيد حياته، مما جعله يدخل في ضائقة مالية بسبب تلك المعاملات التجارية .

وعاينت مصالح الشرطة العلمية جثة الهالك ورسالته، بينما شرعت الشرطة القضائية في تحقيق في ملابسات الانتحار ، وايداع الجثة مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

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