طقس الأربعاء.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية، محليا معتدلة بالواجهة المتوسطية، الريف، شمال المنطقة الشرقية، السايس وبالأطلسين الكبير والمتوسط.

كما تتوقع انتشار سحب منخفضة كثيفة نسبيا بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى مع تكون كثل ضبابية محلية، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي المناطق.

وستكون الرياح معتدلة الى شيئا ما قوية ستهب من القطاع الشرقي بالبوغاز ، ومن القطاع الشمالي بالجنوب، كما يرتقب أيضا تناثر بعض الحبات من الغبار بوسط المملكة وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات، ما بين 21 و 24 درجة بأقصى الجنوب ، وستكون ما بين 15 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 33 و 38 درجة بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 20 و 26 درجة بالمرتفعات وبالسواحل وشمال المنطقة الشرقية وما بين 27 و 33 درجة بباقي المناطق.

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