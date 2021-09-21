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طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-09-21 / 9:06 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، سحبا كثيفة بالواجهة المتوسطية، الريف، الشمال الشرقي والأطلس الكبير والمتوسط مع أمطار وزخات عاصفية.

كما ستهم سحب منخفضة كثيفة السهول المحيطية الشمالية والوسطى، مع كتل ضبابية أو قطرات في بعض المناطق. كما يرتقب تناثر حبات من الغبار بوسط المملكة وبالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح قوية بالبوغاز وبالواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بأقصى الجنوب وبالجنوب-الشرقي للمملكة، وما بين 15 20و درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 34 و40 درجة بالجنوب-الشرقي، شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، السايس، السهول غرب مرتفعات الاطلس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي والسواحل المحيطية، وما بين 21 و28 درجة بالشمال الشرقي، والواجهة المتوسطية، والريف ومرتفعات الأطلس.

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