طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، تشكل كتل ضبابية خلال الصباح و الليل فوق بعض السواحل والسهول الشمالية والوسطى، مع نزول أمطار جد خفيفة و محلية بشرق الواجهة المتوسطية خلال الليل و الصباح.

وسيلاحظ تمرکز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية. كما يرتقب تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و 26 درجة بأقصی الجنوب وبالجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 32 و 39 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب و شرق الأقاليم الجنوبية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 21 و25 درجة بمرتفعات الأطلس و بشمال الريف، وما بين 25 و 31 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

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