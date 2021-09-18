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طقس السبت.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-18 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى ستكون مصحوبة بكتل ضبابية.

وستهم قطرات مطرية جد خفيفة السواحل الواقعة ما بين أكادير وطانطان، كما سيلاحظ تمركز سحب مدارية جنوب الأقاليم الجنوبية مما سيعطي زخات رعدية ومحلية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما بالبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال البلاد ووسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و28 درجة بأقصى جنوب البلاد والجنوب-الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 32 و37 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة قرب السواحل وبالأطلس، وما بين 29 و35 درجة في ما تبقى من جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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