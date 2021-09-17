بعثة بولونية: إمكانات الأقاليم الجنوبية تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة

هبة بريس

أكد روبرت يوردزيجيك، رئيس البعثة الاقتصاديية البولونية التي تقوم حاليا بزيارة للمغرب، أن الإمكانات التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة تسمح بإنجاز استثمارات بولونية مفتوحة على السوق الإفريقي برمته.

وأشار جودرزيجيك، في تصريح للصحافة عقب لقاء جمع الجمعة بالرباط أعضاء البعثة مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن زيارتهم للأقاليم الجنوبية “تؤكد استراتيجية المغرب لتحفيز تنمية هذه الأقاليم”، وتتوج “عدة أشهر من التعاون مع سفير المملكة في وارسو عبد الرحيم عثمون”.

وأضاف أن “الهدف من البعثة كان اختيار مقاولات بولونية رائدة ومبتكرة ومهتمة بالاستثمار بالأقاليم الجنوبية”، مشددا على أنه بالإضافة إلى الزيارات “عاينا ما هو أكبر مما كنا نأمل أن نراه”.

وقال “لقد كانت لحظة قوية للغاية بالنسبة لنا، وكل شيء رأيناه تجاوز بالفعل توقعاتنا في هذه الأقاليم”، مبرزا أن اجتماعهم مع السيد بوريطة شكل “فرصة لعرض خلاصات بعثتنا”.

وحول أسباب اختيار الأقاليم الجنوبية، أشار السيد يوردزيجيك إلى أن توجه المقاولات البولونية إلى هذه الأقاليم جاء “بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والترويج لهذه الأقاليم وقدرة واستراتيجية المغرب التي توفر فرصا غير معروفة بشكل جيد في بولندا” .

وتابع بالقول “ندرك الآن أن الأقاليم الجنوبية هي مركز الأعمال والاستثمارات”، مذكرا بأن المقاولات وقعت بالفعل في يناير الماضي على إعلانات استثمار و”نحن مقتنعون بأن التعاون مع زملائنا المحليين، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، الديناميكية للغاية، ستمكن من استقبال استثمارات مباشرة في الأقاليم الجنوبية”.

من جهتها، رحبت مديرة التصدير في الشركة البولونية “شيميد بولسكا” وعضو هذه البعثة الاقتصادية، السيدة ليديا ميلنيكا بتعزيز العلاقات بين المغرب وبولندا، مشيرة إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها أعضاء البعثة إلى مدينتي العيون والداخلة مكنتهم من الوقوف على عدد كبير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية.

وشددت على أن الأقاليم الجنوبية تعد موقع استراتيجيا وبوابة لإفريقيا بالنسبة للسوق الأوروبية، معربة في هذا الصدد عن “ثقة وتقدير أعضاء البعثة البولونية الكبيرين لجلالة الملك”.

وكان وفد مهم من رجال أعمال بولونيين حل مطلع الأسبوع الجاري بالعيون في زيارة تروم الاطلاع على فرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتم تنظيم هذه البعثة من طرف السفارة المغربية في وارسو بتعاون مع مراكز الاستثمار الجهوية بالأقاليم الجنوبية، إلى مدينتي العيون والداخلة، بالصحراء المغربية، اللتان تشهدان نموا اقتصاديا مهما، وتقدمان فرصا استثنائية للاستثمار الأجنبي. وتهدف البعثة إلى الاطلاع على المؤهلات وفرص الاستثمار التي تزخر بها هذه المنطقة.

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