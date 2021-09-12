طنجة..الأمن يوقف مشتبه فيه عرض شخصين لاعتداء خطير بالسلاح الأبيض

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية امن طنجة مساء يومه الاحد 12/09/2021 من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في تعريض شخصين للضرب و الجرح بواسطة السلاح الابيض بحي للاالشافية سبق و تم تداول مقطع فيديو يوثق للاعتداء نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .

الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف مصالح امن طنجة و تضييق الخناق عليه مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي و هو من ذوي السوابق العدلية في الثلاثينات من العمر كان في حالة فرار منذ تاريخ الواقعة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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