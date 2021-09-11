إسناد رئاستها “للبام”..12 حزبا يشكلون تحالفا لتسيير جماعة الفنيدق

2021-09-11 / 7:01 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

اتفق 12 حزبا بمدينة الفنيدق، على تشكيل تحالف سياسي لتسيير مكتب الجماعة، مع اسناد رئاستها لحزب الأصالة والمعاصرة في شخص رضوان النجمي وفق ماكشف عنه ميثاق مشارك توصلنا بنسخة منه .

واتفقت الأحزاب ال12 على توزيع المهام بينها بشكل توافقي وبالتراضي ، ويتعلق الأمر بأحزاب الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، لائحة “الوفاء” المستقلة، الاستقلال، البيئة والتنمية المستدامة ، حزب الإنصاف، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الحركة الشعبية، إلى جانب الحزب الديمقراطي الوطني.

وبحسب الميثاق المشترك فقد تم الاتفاق على احترام الضوابط القانونية المعمول بها وخدمة مصلحة الساكنة وتطلعاتها.

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