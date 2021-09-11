سيناريو البوعزيزي ..شاب يحرق نفسه وسط العاصمة التونسية

2021-09-11 / 6:04 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أقدم شاب تونسي اليوم السبت على إضرام النار في جسده في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، في وقت نظم فيه نشطاء وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في شارع بورقيبة للمطالبة بإطلاق سراح النائب ياسين العياري.

وتداولت صفحات اجتماعية فيديوهات لشاب يحترق وسط شارع الحبيب بورقيبة، وأشارت بعض المصادر إلى أنه تم نقل الشاب إلى مستشفى قريب.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من السلطات التونسية حول أسباب الحادثة.

من جانب آخر، نظم أعضاء حركة أمل وعمل (يرأسها النائب ياسين العياري) وعدد من النشطاء وقفة احتجاجية في شارع بورقيبة للمطالبة بإطلاق سراح العياري الذي يقضي عقوبة السجن لمدة شهرين بتهمة الإساءة للجيش التونسي.

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