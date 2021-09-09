طقس الخميس .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا داخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية و حارا نسبيا بالجنوب-الشرقي والسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية أو ضباب محلي بسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وستكون السماء غائمة بالجنوب-الشرقي وبالأطلس وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة بجنوب البلاد ومن الغرب بالجنوب الشرقي والأطلس، بينما ستهب من القطاع الشمالي أو الغربي ضعيفة الى معتدلة القوة بباقي المناطق.

وستراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي، داخل كل من الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، ما بين 21 و 24 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 40 و 44 درجة داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 35 و 40 درجة بسوس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 30 و 36 درجة داخل الشياظمة، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية، وستكون ما بين 23 و 28 درجة بالمرتفعات والسواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة والجرف الأصفر، وقليل الهيجان إلى هائج في الجنوب.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية أو ضباب محلي بسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وستكون السماء غائمة بالجنوب-الشرقي وبالأطلس وقليلة السحب الى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة بجنوب البلاد ومن الغرب بالجنوب الشرقي والأطلس، بينما ستهب من القطاع الشمالي أو الغربي ضعيفة الى معتدلة القوة بباقي المناطق.

وستراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي، داخل كل من الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، ما بين 21 و 24 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 40 و 44 درجة داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 35 و 40 درجة بسوس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 30 و 36 درجة داخل الشياظمة، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية، وستكون ما بين 23 و 28 درجة بالمرتفعات والسواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة والجرف الأصفر، وقليل الهيجان إلى هائج في الجنوب.

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