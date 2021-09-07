السلفادور.. أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة قانونية

هبة بريس - وكالات

أصبحت السلفادور اليوم الثلاثاء أول دولة في العالم تسمح بتداول البيتكوين كعملة قانونية.

وحسب رويترز، فإنها تجربة تسعى لخفض تكلفة التحويلات المرسلة من الخارج والتي عانت في الساعات الأولى من انقطاع، بسبب حل قيود فنية.

ويهدف الإجراء الذي قاده الرئيس الشاب والشعبي نيب بوكيلي (40 عاما) إلى السماح للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار ينفقونها سنويا على عمولات التحويلات التي يرسل معظمها من الولايات المتحدة.

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