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طقس الثلاثاء .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-09-07 / 9:13 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا بكل من السهول الداخلية الوسطى، السايس، جنوب شرق البلاد، المنطقة الشرقية وداخل كل من سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية وبالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بضباب خلال الصباح والليلة الموالية، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بالأطلسين الكبير والمتوسط مما سيعطي زخات رعدية محلية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب، وضعيفة إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و30 درجة بالجنوب-الشرقي، داخل الأقاليم الجنوبية، سوس، السايس السهول الداخلية الوسطى، وما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و45 درجة بالسهول الداخلية الوسطى، السايس، ملوية، داخل الأقاليم الجنوبية، سوس والجنوب الشرقي، وما بين 23 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 32 و38 درجة بباقي الجهات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج علي طول الساحل الأطلسي.

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