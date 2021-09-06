إنزكان : إنشقاق بين الاتحاديين ووكيل لائحتهم الجهوية

2021-09-06 / 1:40 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاجأ الإتحاديون بإنزكان بإقدام وكيل اللائحة المقدمة بإسم حزبهم جهويا ، والتي تمت تزكيتها “من فوق” ضدا على إرادة مناضلي الحزب بمدينة إنزكان والتي تفتخر وطنيا باحتضانها لأحد المقرات التاريخية لحزب القوات الشعبية، على رفع دعوى ضد نائب الكاتبة الإقليمية رشيد بوزيت.

وكشف الاتحاديون للجريدة ، انه تمت تزكية أشخاص خارج تنظيمات الحزب، مما حتم إنعقاد مجلس فرع الحزب بإنزگان يوم 01 شتنبر الماضي، وذلك بحضور أعضاء الكتابة الإقليمية، واللجنة المحلية للإنتخابات.

وقد تمخص عن هذا المجلس إصدار بلاغ رسمي يؤكد على أن الأسرة الإتحادية بإنزگان تتبرأ من اللائحة التي تم فرضها بإسمهم، والتي تتضمن في مجملها أسماء لأشخاص من منتحلي صفة الإنتماء للإتحاد الإشتراكي، والتي لا علاقة لهم، محليا وإقليميا، بحزب القوات الشعبية. كما أكد البلاغ على تخويل مكتب الفرع كامل الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية والإدارية الضرورية للرجوع إلى الشرعية، وسلك كل السبل، التنظيمية والقانونية، حفاظا على تماسك الحزب وعلى سمعته وتاريخه.

مقابل هذا بادر وكيل لائحة الحزب بالمدينة، إلى رفع دعوى ضد نائب الكاتب الإقليمي للحزب لإنزگان-آيت ملول رشيد بوزيت متابعا إياه بتهمة “القذف والتشهير”، علما أن صاحب الدعوى ولائحته تم تقييمها مؤسسيا وحزبيا. وعلى اعتبار أن وكيل اللائحة يبقى في الأول والأخير مجرد مرشح، فإن موقعه هذا يفرض عليه تقبل التقييمات والإنتقادات التي يعبر عنها هنا وهناك، سواء داخل الأجهزة الحزبية أو خارجها.

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